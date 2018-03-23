Сенегал не сумел обыграть Узбекистан, Норвегия разгромила Австралию 

Завершились очередные международные товарищеские матчи.
Сборная Сенегала, участник чемпионата мира-2018, не сумела обыграть команду Узбекистана — 1:1.
Сборная Боснии и Герцеговины нанесла поражение команде Болгарии — 1:0.
В матче сборных Норвегии и Австралии разгромную победу одержали хозяева, забившие австралийцам, что сыграют на чемпионате мира в России, 4 мяча, пропустив при этом лишь однажды. Хет-трик в составе скандинавов оформил нападающий Ола Камара.
Еще в одном матче Турция с минимальным счетом обыграла Ирландию.
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал — Узбекистан — 1:1 (0:1)
Голы: Конате, 63 — Шукуров, 19 (пен).
Болгария — Босния и Герцеговина — 0:1 (0:1)
Гол: Кодро, 20.
Норвегия — Австралия — 4:1 (1:1)
Голы: Камара, 36; Региниуссен, 48; Камара, 57; Камара, 90+1 — Ирвайн, 19.
Турция — Ирландия — 1:0 (0:0)
Гол: Топал, 52.