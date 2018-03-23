Сенегал не сумел обыграть Узбекистан, Норвегия разгромила Австралию

Завершились очередные международные товарищеские матчи.

Сборная Сенегала, участник чемпионата мира-2018, не сумела обыграть команду Узбекистана — 1:1.

Сборная Боснии и Герцеговины нанесла поражение команде Болгарии — 1:0.

В матче сборных Норвегии и Австралии разгромную победу одержали хозяева, забившие австралийцам, что сыграют на чемпионате мира в России, 4 мяча, пропустив при этом лишь однажды. Хет-трик в составе скандинавов оформил нападающий Ола Камара.

Еще в одном матче Турция с минимальным счетом обыграла Ирландию.

Товарищеские матчи. Сборные

Сенегал — Узбекистан — 1:1 (0:1)

Голы: Конате, 63 — Шукуров, 19 (пен).

Болгария — Босния и Герцеговина — 0:1 (0:1)

Гол: Кодро, 20.

Норвегия — Австралия — 4:1 (1:1)

Голы: Камара, 36; Региниуссен, 48; Камара, 57; Камара, 90+1 — Ирвайн, 19.

Турция — Ирландия — 1:0 (0:0)

Гол: Топал, 52.