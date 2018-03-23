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Самедов: у сборной России было много ошибок, но Бразилия — команда топ-уровня
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Самедов: у сборной России было много ошибок, но Бразилия — команда топ-уровня 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полузащитник сборной России Александр Самедов подвёл итоги товарищеского матча с командой Бразилии (0:3).
«Ребята, которые играют в сборной Бразилии, — это уровень выше. То, как они работают с мячом, то, как они выходят из-под прессинга, то, как они наказываю за ошибки — всё самое лучшее в футболе собрано в сборной Бразилии. То, как они провели Латинскую Америку, свой турнир, тех же аргентинцев они вынесли 3:0. Сейчас эта сборная — фаворит.
К Франции будем готовиться, у нас есть три дня, надо проанализировать, сделать выводы. Тишина на трибунах? После первого тайма казалось, что у нас что-то впереди, что-то получалось. Но эти 10-15 минут, когда нам забили три гола, ошарашили и нас, и трибуны.
Мы играли со сборной, которая считается фаворитом. Они нам показали, что нас ждёт в случае, если мы встретимся с такой сборной на чемпионате мира.
Выводы будет делать позже. Завтра тренерский штаб нам расскажет, где мы что-то сделали не так, где ошиблись. Сегодня было много ошибок, но Бразилия — команда топ-уровня», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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