Веретенников об игре сборной России: у нас достаточно времени чтобы исправить ошибки

Экс-футболист сборной России Олег Веретенников прокомментировал результат матча россиян против команды Бразилии в интервью "Газете.Ru"

"Если говорить о национальной команде в целом, то у нас есть еще три месяца перед чемпионатом мира. Сегодня мы играли против сборной топ-уровня.

Очень хорошо, что бразильцы указали россиянам на их ошибки. Теперь у нас есть достаточно времени, чтобы их исправить", — заявил Веретенников.