Веретенников об игре сборной России: у нас достаточно времени чтобы исправить ошибки 

Экс-футболист сборной России Олег Веретенников прокомментировал результат матча россиян против команды Бразилии в интервью "Газете.Ru".
"Если говорить о национальной команде в целом, то у нас есть еще три месяца перед чемпионатом мира. Сегодня мы играли против сборной топ-уровня.
Очень хорошо, что бразильцы указали россиянам на их ошибки. Теперь у нас есть достаточно времени, чтобы их исправить", — заявил Веретенников.
Ранее бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение по поводу результатов товарищеского матча Россия — Бразилия.