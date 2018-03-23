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Веретенников об игре сборной России: у нас достаточно времени чтобы исправить ошибки
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Веретенников об игре сборной России: у нас достаточно времени чтобы исправить ошибки 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-футболист сборной России Олег Веретенников прокомментировал результат матча россиян против команды Бразилии в интервью "Газете.Ru".
"Если говорить о национальной команде в целом, то у нас есть еще три месяца перед чемпионатом мира. Сегодня мы играли против сборной топ-уровня.
Очень хорошо, что бразильцы указали россиянам на их ошибки. Теперь у нас есть достаточно времени, чтобы их исправить", — заявил Веретенников.
Ранее бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение по поводу результатов товарищеского матча Россия — Бразилия.
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