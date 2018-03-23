Филиппе Коутинью: «Сборная России хорошо оборонялась»

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью после товарищеского матча против России (3:0) отметил, что у соперника очень хорошая линия полузащиты. Хавбек также добавил, что россияне хорошо защищались.

— Первый тайм для нас сложился непросто, во втором мы прибавили. И рады этой победе. В перерыве сделали кое-какие перестановки, и смогли добиться победы.

— Что скажете о сборной России?

— Это сильная сборная, очень хорошо защищалась. И очень быстро выбегалась в атаку.

— Могли бы выделить кого-то из российской команды?

— У России очень хорошая линия полузащиты. Они здорово держали мяч. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Россия — Бразилия