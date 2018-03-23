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Филиппе Коутинью: «Сборная России хорошо оборонялась»
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Филиппе Коутинью: «Сборная России хорошо оборонялась» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью после товарищеского матча против России (3:0) отметил, что у соперника очень хорошая линия полузащиты. Хавбек также добавил, что россияне хорошо защищались.
— Первый тайм для нас сложился непросто, во втором мы прибавили. И рады этой победе. В перерыве сделали кое-какие перестановки, и смогли добиться победы.
— Что скажете о сборной России?
— Это сильная сборная, очень хорошо защищалась. И очень быстро выбегалась в атаку.
— Могли бы выделить кого-то из российской команды?
— У России очень хорошая линия полузащиты. Они здорово держали мяч. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Россия — Бразилия
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