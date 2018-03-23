Даниэл Алвес: Игры чемпионата мира будут проходить на другом уровне — прежде всего, не будет так холодно

— Мы знали, что сборная России играет от обороны, это было хорошее для нас испытание на пути подготовки к чемпионату мира. Игра была зрелищной, мы продолжим подготовку к турниру. Я не знал, что финал будет на этом стадионе, поэтому вернуться сюда — это большая мечта для всех нас. Мы будем шаг за шагом идти к этой цели, постараемся пройти все этапы на пути к финалу.

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ТАСС. Игры чемпионата мира будут проходить на другом уровне — прежде всего, не будет так холодно. Как нам мяч? Для игроков отличный, для вратарей не очень, — цитирует Алвеса

Добавим, что следующий контрольный матч сборная России проведет 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.

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