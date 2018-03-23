Ещё
Даниэл Алвес: Игры чемпионата мира будут проходить на другом уровне — прежде всего, не будет так холодно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Даниэл Алвес: Игры чемпионата мира будут проходить на другом уровне — прежде всего, не будет так холодно 

Советский спорт 1 час назад
— Мы знали, что сборная России играет от обороны, это было хорошее для нас испытание на пути подготовки к чемпионату мира. Игра была зрелищной, мы продолжим подготовку к турниру. Я не знал, что финал будет на этом стадионе, поэтому вернуться сюда — это большая мечта для всех нас. Мы будем шаг за шагом идти к этой цели, постараемся пройти все этапы на пути к финалу.
Валерий Газзаев: До счета 0:3 у нашей сборной не было ни одного опасного момента
Игры чемпионата мира будут проходить на другом уровне — прежде всего, не будет так холодно. Как нам мяч? Для игроков отличный, для вратарей не очень, — цитирует Алвеса ТАСС.
Добавим, что следующий контрольный матч сборная России проведет 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.
Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?
Советский спорт: последние новости
Филиппе Коутиньо: У России хороший уровень обороны, но игроков точно не могу выделить Антон Швец: Сборная России доказала, что может на равных играть с самыми топовыми соперниками Евгений Алдонин: Бразильцы не будут рвать и метать, но и марку не уронят
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию368
«Она ворвалась как смерч»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
Россия может заставить WADA «заткнуться и уйти»
У футбола России нет будущего после ЧМ112
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение