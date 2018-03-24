Коутиньо назвал сложным матч со сборной России

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что изменилось в игре команды во втором тайме, что позволило забить россиянам три безответных мяча.

"Матч со сборной России получился на самом деле очень сложным. В первом тайме нам было трудно проходить защиту вашей команды, и во втором пришлось немного поменять некоторые позиции и наше расположение на поле", — сказал Коутиньо.

Он отметил, что это позволило его команде улучить игру.

"Особенно в атаке, и мы явно прибавили в движении. Все это в совокупности и принесло нам заслуженную победу", — добавил Коутиньо.

Ранее ФИФА оценила уровень организации на матче сборных России и Бразилии.