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Футболист сборной СССР считает российских игроков вторым сортом
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Футболист сборной СССР считает российских игроков вторым сортом 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Франции, сообщает "Советский спорт".
"Наши футболисты — это второй сорт, потому и проиграли. Прием мяча и передачи второго сорта. Что от них требовать, если они не умеют играть? Если нет техники, то не нужно пытаться играть, как бразильцы, бей вперед и беги. Ни один игрок не соответствует уровню сборной Советского Союза", — цитирует Пономарева "Чемпионат.com".
По словам эксперта, определяющим фактором в победе бразильцев стала большая разница в классе.
"Бразильцы переиграли нас в тактике и игровом мышлении. Комментаторы говорили, что с такими командами нужно играть, чтобы научиться чему-то у них. Нет, ничему не научимся, хоть ты с космосом играй. Лидеры сборной никак не смогли себя проявить. Безобразие", — сказал Пономарев.
Матч, прошедший на стадионе «Лужники», завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Бразилии отметил игру российского вратаря Игоря Акинфеева.
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