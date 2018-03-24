Футболист сборной СССР считает российских игроков вторым сортом

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Франции, сообщает "Советский спорт"

"Наши футболисты — это второй сорт, потому и проиграли. Прием мяча и передачи второго сорта. Что от них требовать, если они не умеют играть? Если нет техники, то не нужно пытаться играть, как бразильцы, бей вперед и беги. Ни один игрок не соответствует уровню сборной Советского Союза", — цитирует Пономарева "Чемпионат.com"

По словам эксперта, определяющим фактором в победе бразильцев стала большая разница в классе.

"Бразильцы переиграли нас в тактике и игровом мышлении. Комментаторы говорили, что с такими командами нужно играть, чтобы научиться чему-то у них. Нет, ничему не научимся, хоть ты с космосом играй. Лидеры сборной никак не смогли себя проявить. Безобразие", — сказал Пономарев.

Матч, прошедший на стадионе «Лужники», завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.