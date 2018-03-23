Коутиньо остался впечатлен стадионом «Лужники»

Футболист сборной Бразилии Филиппе Коутиньо рассказал об итогах матча против сборной России. Слова спортсмена приводит RT.

"Получилось два разных тайма. В первом тайме игра не шла. В перерыве главный тренер Тите сделал несколько замечаний, и во втором мы уже полностью владели инициативой, что позволило нам забить три мяча", — сказал Коутиньо.

Футболист добавил, что остался под впечатлением от стадиона «Лужники».

"Еще вчера на тренировке я был впечатлен стадионом. Мне он очень понравился. А погодными условиями нас не испгуаешь, многие члены сборной Бразилии давно играют в Европе, где бывает также холодно", — отметил он.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Бразилии в контрольном матче со счетом 0:3.