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Хедира повредил колено в матче с испанцами
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Хедира повредил колено в матче с испанцами 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Германии Сами Хедира не смог доиграть товарищеский матч с испанцами из-за полученной травмы колена. В самом начале второго тайма его заменил Илкай Гюндоган.
Сборные Германии и Испании начали вторую 45-минутку при счете 1:1.
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