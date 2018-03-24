Бьяджо: «Мы слишком часто ошибались»

Главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо посетовал на результат матча с командой Аргентины

"Мы позволили им слишком много. Команда пыталась вернуться в игру, но этого было недостаточно. Первый тайм был неплохим, и мы могли добиться большего, но не нужно забывать, что мы столкнулись с полуфиналистами чемпионата мира, так что это был важный матч с точки зрения получения опыта, — сказал Ди Бьяджо во время флеш-интервью.

"Мы совершили слишком много ошибок, в особенности в первой половине, но мы пробуем, как новое, так и проверенное. В составе команды есть игроки, которые дебютировали в сборной не так давно. Это начало новой эры".

Итогом матча Аргентина — Италия стала победа аргентинской сборной с комфортным счётом 2:0.