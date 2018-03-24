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Бьяджо: «Мы слишком часто ошибались»
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Бьяджо: «Мы слишком часто ошибались» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо посетовал на результат матча с командой Аргентины
"Мы позволили им слишком много. Команда пыталась вернуться в игру, но этого было недостаточно. Первый тайм был неплохим, и мы могли добиться большего, но не нужно забывать, что мы столкнулись с полуфиналистами чемпионата мира, так что это был важный матч с точки зрения получения опыта, — сказал Ди Бьяджо во время флеш-интервью.
"Мы совершили слишком много ошибок, в особенности в первой половине, но мы пробуем, как новое, так и проверенное. В составе команды есть игроки, которые дебютировали в сборной не так давно. Это начало новой эры".
Итогом матча Аргентина — Италия стала победа аргентинской сборной с комфортным счётом 2:0.
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