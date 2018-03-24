Лопетеги: «Несмотря на результат, этот матч не был товарищеским»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги доволен результатом матча с Германией

"У меня положительные ощущения. Мы играли с чемпионами мира и чувствовали себя уверенно. У нас были моменты, и пусть здесь сложно добиться владения мячом все 90 минут, мы продемонстрировали свои амбиции", — заявил менеджер на послематчевой пресс-конференции.

"Сборная Германии — физически сильный и быстрый соперник. В перемещениях они быстрее нас. Но в первые 30 минут нам удалось нивелировать их преимущество. Этот матч нельзя было назвать товарищеским. В этой игре обе команды хотели атаковать. Для зрителя это был настоящий спектакль. Мы довольны отдачей команды, тем, что приняли вызов от лучшей команды мира".

В товарищеской встрече между сборными Германии и Испании победителя выявить не удалось. Матч завершился с ничейным счётом 1:1.