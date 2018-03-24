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Нижегородский СКИФ стал победителем первенства России среди юниорок
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Нижегородский СКИФ стал победителем первенства России среди юниорок 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский СКИФ в четвертый раз подряд стал победителем первенства России по хоккею с шайбой среди юниорок.
Как сообщает пресс-служба женского хоккейного клуба, это произошло 23 марта после победы СКИФа над сборной командой Москвы в матче пятого игрового дня IV этапа первенства России.
Матч, состоявшийся на льду базы отдыха «Изумрудное» Городецкого района, завершился победой нижегородок со счетом 5:3.
Авторами голов в составе СКИФа стали Олеся Наместникова, Ольга Володина, Татьяна Кораблина, Алена Шмыкова и Екатерина Соколова.
После этой победы за два тура до конца IV этапа и всего первенства в целом нижегородские хоккеистки стали недосягаемы для своих конкуренток из сборной Московской области, отстающих от нашей команды на 6 очков и имеющих худшие показатели в личных встречах.
Напомним, нижегородский СКИФ разгромил «Арктик-Университет» в матче ЖХЛ.
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