Виктория Моисеева: «Нужно было реабилитироваться после предыдущего матча»

Скип сборной России Виктория Моисеева поделилась эмоциями после победы над командой Дании (10:5) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Россиянки вышли в плей-офф и проведут матч с командой Чехии за право сыграть в полуфинале.

— Мы потерпели неприятное поражение в предыдущем матче. Нам нужно было реабилитироваться и вновь почувствовать уверенность, — цитирует официальный сайт Всемирной федерации керлинга Моисееву. — В прошлой игре у нас не получались отдельные удары, поэтому мы хотели их повторить и довести до ума. Сейчас надо добраться до отеля и хорошенько выспаться, потому что завтра будет совсем другой день. Это уже не групповой этап, а плей-офф: или ты, или тебя. Нам нужно быть максимально сконцентрированными.