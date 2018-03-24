Ещё
Виктория Моисеева: «Нужно было реабилитироваться после предыдущего матча»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Моисеева: «Нужно было реабилитироваться после предыдущего матча» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Скип сборной России Виктория Моисеева поделилась эмоциями после победы над командой Дании (10:5) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Россиянки вышли в плей-офф и проведут матч с командой Чехии за право сыграть в полуфинале.
— Мы потерпели неприятное поражение в предыдущем матче. Нам нужно было реабилитироваться и вновь почувствовать уверенность, — цитирует официальный сайт Всемирной федерации керлинга Моисееву. — В прошлой игре у нас не получались отдельные удары, поэтому мы хотели их повторить и довести до ума. Сейчас надо добраться до отеля и хорошенько выспаться, потому что завтра будет совсем другой день. Это уже не групповой этап, а плей-офф: или ты, или тебя. Нам нужно быть максимально сконцентрированными.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Зинченко: "Нужно поправлять вокальные способности в сборной. Один я не вытяну" Португалия - Египет: Роналду и Салах - в стартовых составах своих команд Россиянки победили Чехию на чемпионате мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова провалилась на чемпионате мира124
Бразилия разгромила Россию415
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Коган прокомментировал три падения Загитовой2
Россия может заставить WADA «заткнуться и уйти»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение