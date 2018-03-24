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Мексика разгромила Исландию
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Мексика разгромила Исландию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Мексики переиграла Исландию в товарищеском матче (3:0), прошедшем в США. Мексиканцы забили три безответных мяча.
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