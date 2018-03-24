Хамес Родригес: Сборная Колумбии способна противостоять лучшим командам мира

Роналду vs Салах — 2:1. Как сыграли соперники сборной России по группе на ЧМ Отметим, что к середине первого тайма колумбийцы проигрывали со счетом 0:2.

"Хорошая победа, — сказал полузащитник «Баварии». — Сборная Франции — непростой соперник. Это один из фаворитов чемпионата мира.

Мы не должны заострять внимание на сегодняшнем матче. У нас много недостатков, над которыми нужно поработать. Самое главное — подготовиться к турниру в России. Но, повторюсь, мы одержали хорошую победу.

Сборная Колумбии сохраняла спокойствие. Мы прекрасно знали, что шансы обязательно будут. Первые 20 минут мы провели плохо, но у нас есть игроки высокого уровня. Благодаря таким футболистам мы способны противостоять лучшим командам мира", — приводит слова Хамеса Goal.