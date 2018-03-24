М. Хуснуллин: Стадион «Лужники» и его инфраструктура полностью готовы к проведению ЧМ-2018 

Стадион «Лужники» и его инфраструктура полностью готовы к проведению чемпионат мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Я вчера был на матче. За футбол конечно обидно (сборная России уступила сборной Бразилии со счетом 0:3 — прим. Агентства «Москва»), за результат, а сам стадион «Лужники» очень хорошего уровня. Дали хорошую оценку «Лужникам» и наши футболисты и футболисты Бразилии. Нам за стадион не стыдно, сам стадион и инфраструктура готовы полностью, а с футболом, надеюсь, будем подтягиваться — к чемпионату мира время еще есть», — сказал М. Хуснуллин.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 г. В «Лужниках» пройдут семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.