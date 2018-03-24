М. Хуснуллин: Стадион «Лужники» и его инфраструктура полностью готовы к проведению ЧМ-2018

Стадион «Лужники» и его инфраструктура полностью готовы к проведению чемпионат мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я вчера был на матче. За футбол конечно обидно (сборная России уступила сборной Бразилии со счетом 0:3 — прим. Агентства «Москва» ), за результат, а сам стадион «Лужники» очень хорошего уровня. Дали хорошую оценку «Лужникам» и наши футболисты и футболисты Бразилии. Нам за стадион не стыдно, сам стадион и инфраструктура готовы полностью, а с футболом, надеюсь, будем подтягиваться — к чемпионату мира время еще есть», — сказал М. Хуснуллин.