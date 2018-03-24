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Сборная России по футболу тренируется в Химках и Новогорске после матча с Бразилией
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Сборная России по футболу тренируется в Химках и Новогорске после матча с Бразилией 

Р-Спорт 1 час назад
Половина сборной России по футболу после контрольного матча с командой Бразилии работает в Химках, игроки, которые провели большую часть встречи, тренируются в Новогорске.
Встреча, состоявшаяся в пятницу на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве, завершилась победой бразильцев со счетом 3:0.
В субботу 14 игроков российской команды проводят тренировку на подмосковной «Арене Химки». Это футболисты, которые либо не играли с бразильцами, либо вышли на замену в конце встречи.
Игроки, вышедшие в пятницу в стартовом составе, а также Алан Дзагоев и Юрий Жирков остались работать на базе в Новогорске. Полузащитник Руслан Камболов отбыл из расположения сборной.
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