Ещё
Форма сборной Украины признана худшей из используемых сборными в марте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форма сборной Украины признана худшей из используемых сборными в марте 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Издание Squawka представило свою символическую сборную лучших и худших форм национальных сборных, в которых они провели товарищеские матчи в конце марта.
В пятерку лучших вошли формы:
5. Испания — домашняя форма в матче против Германии
4. Колумбия — в матче против Франции
3. Аргентина — выездная в матчах с Италией и Испанией
2. Нигерия — в матче против Сербии
1. Германия — выездная в поединках с Испанией и Бразилией
Пятерка худших выглядит так:
5. Северная Ирландия — против Южной Кореи
4. Испания — выездная в матче с Аргентиной
3. Мали — в матче с Японией
2. Иран — в матче со Сьерра Леоне
1. Украина — домашняя в матче с Японией
Soccer News: последние новости
Германия - Бразилия - 0:1 (обзор) Румыния - Швеция - 1:0 (обзор) Бубнов: "Сборная России не готова к Чемпионату Мира"
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом2
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ФИФА ищет доказательства расизма на матче РФ и Франции
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение