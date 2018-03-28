Форма сборной Украины признана худшей из используемых сборными в марте 

Издание Squawka представило свою символическую сборную лучших и худших форм национальных сборных, в которых они провели товарищеские матчи в конце марта.
В пятерку лучших вошли формы:
5. Испания — домашняя форма в матче против Германии
4. Колумбия — в матче против Франции
3. Аргентина — выездная в матчах с Италией и Испанией
2. Нигерия — в матче против Сербии
1. Германия — выездная в поединках с Испанией и Бразилией
Пятерка худших выглядит так:
5. Северная Ирландия — против Южной Кореи
4. Испания — выездная в матче с Аргентиной
3. Мали — в матче с Японией
2. Иран — в матче со Сьерра Леоне
1. Украина — домашняя в матче с Японией