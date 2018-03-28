Форма сборной Украины признана худшей из используемых сборными в марте

Издание Squawka представило свою символическую сборную лучших и худших форм национальных сборных, в которых они провели товарищеские матчи в конце марта.

В пятерку лучших вошли формы:

5. Испания — домашняя форма в матче против Германии

4. Колумбия — в матче против Франции

3. Аргентина — выездная в матчах с Италией и Испанией

2. Нигерия — в матче против Сербии

1. Германия — выездная в поединках с Испанией и Бразилией

Пятерка худших выглядит так:

5. Северная Ирландия — против Южной Кореи

4. Испания — выездная в матче с Аргентиной

3. Мали — в матче с Японией

2. Иран — в матче со Сьерра Леоне

1. Украина — домашняя в матче с Японией