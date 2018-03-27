Эксперт: потери в составе не скажутся на игре сборной России в матче с французами

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС /. Отсутствие травмированных игроков не повлияет на качество игры сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Франции. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской сборной Александр Тарханов , возглавляющий екатеринбургский "Урал"

"Не думаю, что потери в составе скажутся на игре, в сборной собраны футболисты примерно одного уровня, — считает Тарханов. — Думаю, что сборная России может одержать победу, если организованно сыграет в обороне — от этого будет многое зависеть. В матче с бразильцами были проблемы в обороне, да и в атаке синхронных действий не хватило. Хотел бы увидеть более командную игру во встрече с французами".

Товарищеский матч между сборными России и Франции состоится во вторник в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:50 по московскому времени.