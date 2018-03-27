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Футбольный матч Россия — Франция на стадионе «Санкт-Петербург» посетило 51165 зрителей
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Футбольный матч Россия — Франция на стадионе «Санкт-Петербург» посетило 51165 зрителей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Франции по футболу посетило 51165 зрителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Товарищеская встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
Стадион «Санкт-Петербург» был сдан в прошлом году, арена вмещает более 56 тысяч человек.
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. 23 марта национальная команда проиграла сборной Бразилии (0:3) на стадионе «Лужники». Во время заключительного перед турниром сбора 30 мая россияне в Зальцбурге сыграют против команды Австрии, а 5 июня на стадионе «Динамо» встретятся с турками.
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Стадион «Санкт-Петербург» примет встречи группового этапа Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня) и Нигерия — Аргентина (26 июня), а также игру 1/8 финала, полуфинал и матч за 3-е место.
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