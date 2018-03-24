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Сборная Франции по футболу прилетит в Санкт-Петербург на матч с командой России 26 марта
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Сборная Франции по футболу прилетит в Санкт-Петербург на матч с командой России 26 марта 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 24 марта. Сборная Франции по футболу 26 марта прилетит в Санкт-Петербург для проведения товарищеского матча с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
"В Санкт-Петербург сборная Франции прилетит 26 марта, вечером того же дня проведет предыгровые мероприятия", — говорится в сообщении. Также отмечается, что сборная России вылетит в Санкт-Петербург на день раньше французов.
Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». В пятницу команда Станислава Черчесова уступила сборной Бразилии в другом контрольном матче в Москве со счетом 0:3.
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