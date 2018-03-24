Сборная Франции по футболу прилетит в Санкт-Петербург на матч с командой России 26 марта

ТАСС , 24 марта. Сборная Франции по футболу 26 марта прилетит в Санкт-Петербург для проведения товарищеского матча с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"В Санкт-Петербург сборная Франции прилетит 26 марта, вечером того же дня проведет предыгровые мероприятия", — говорится в сообщении. Также отмечается, что сборная России вылетит в Санкт-Петербург на день раньше французов.