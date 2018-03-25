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Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч с командой Франции
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Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч с командой Франции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 25 марта. Сборная России по футболу в воскресенье прилетела из Москвы в Санкт-Петербург на товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
Предыгровая тренировка российских футболистов состоится 26 марта, начало — в 16:00 мск. Сборная Франции прилетит в Санкт-Петербург 26 марта и вечером того же дня проведет тренировочное занятие.
Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». В пятницу сборная России уступила команде Бразилии в товарищеском матче в Москве со счетом 0:3.
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