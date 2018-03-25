Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч с командой Франции

ТАСС , 25 марта. Сборная России по футболу в воскресенье прилетела из Москвы в Санкт-Петербург на товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Предыгровая тренировка российских футболистов состоится 26 марта, начало — в 16:00 мск. Сборная Франции прилетит в Санкт-Петербург 26 марта и вечером того же дня проведет тренировочное занятие.

Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». В пятницу сборная России уступила команде Бразилии в товарищеском матче в Москве со счетом 0:3.