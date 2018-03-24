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Женская сборная России уступила команде Греции в финале Кубка Европы
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Женская сборная России уступила команде Греции в финале Кубка Европы 

Советский спорт 1 час назад
В финальном матче сборная Греции была сильнее россиянок, победив со счетом 9:8.
Бронзовым призером турнира стала сборная Испании, обыгравшая в матче за третье место Голландию со счетом 9:3.
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