Женская сборная России уступила команде Греции в финале Кубка Европы

В финальном матче сборная Греции была сильнее россиянок, победив со счетом 9:8.

Бронзовым призером турнира стала сборная Испании, обыгравшая в матче за третье место Голландию со счетом 9:3.