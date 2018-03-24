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Гандбольный матч молодежного чемпионата мира Сербия — Косово отменен
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Гандбольный матч молодежного чемпионата мира Сербия — Косово отменен 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Европейская федерация гандбола (EHF) сообщила об отмене матча отборочного турнира женского молодежного чемпионата мира Сербия — Косово. Данное решение было принято из-за протеста болельщиков и неспособности сербской стороны обеспечить порядок на трибунах, передает ТАСС.
Кроме того, в EHF исключила сборную Сербии от участия в турнире.
"EHF объявила о решении исключить молодежную сборную Сербии от участия в турнире из-за неспособности организовать этот матч", — говорится в заявлении.
Сообщается, что помимо игры Сербия — Косово отменены и другие матчи пятой группы, где также выступают команды Норвегии и Словакии.
Чемпионат мира стартовал 23 марта матчем Норвегия — Словакия (32:32), который остался единственным проведенным на турнире. Игра прошла в Сербии при пустых трибунах.
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