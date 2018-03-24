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Боксер Белякова: победой на ЧР довольна, ошибки нужно успеть исправить до ЧЕ
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Боксер Белякова: победой на ЧР довольна, ошибки нужно успеть исправить до ЧЕ 

Р-Спорт 48 минут назад
Победительница чемпионата России по боксу Анастасия Белякова заявила РИА Новости, что довольна успехом на турнире в Бурятии, но допущенные недочеты необходимо исправить до чемпионата Европы в Польше.
Бронзовый призер Олимпиады-2016 Белякова в субботу выиграла чемпионат страны в весовой категории до 60 кг. Чемпионат России проводился 19-24 марта, чемпионат Европы состоится в мае.
"Чемпионат России являлся этапом отбора на чемпионат Европы и мира, поэтому турнир в Бурятии был очень важен для меня, — сказала Белякова. — Все, что мы намечали, у нас получилось, будем работать дальше. Своим выступлением я и довольна, и недовольна. Были ошибки, но они есть всегда — будем анализировать их и исправлять. На чемпионате Европы ставлю только одну задачу — занять первое место. Как и на чемпионате мира, у меня всегда только одна цель — побеждать".
Чемпионат мира пройдет в ноябре в Индии.
"По ходу турнира в Улан-Удэ я оценивала уровень каждой из следующих своих соперниц, — добавила собеседница агентства. — И если видела, что они мне вполне по силам, то не выкладывалась полностью, экономя силы для новых боев".
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