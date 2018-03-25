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Лукас Васкес: «Если Месси сможет сыграть с Испанией, будет хорошо»
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Лукас Васкес: «Если Месси сможет сыграть с Испанией, будет хорошо» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Полузащитник сборной Испании Лукас Васкес признался, что хотел бы, чтобы нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в товарищеском матче. Также он отметил, что не хочет говорить о фаворитах чемпионата мира-2018.
— Месси? Есть сомнения по поводу его участия, — цитирует Football Espana Васкеса. — Посмотрим, сможет ли он сыграть, но мы всегда хотим противостоять лучшим. Если Месси сыграет, то это будет хорошо.
Фавориты чемпионата мира? Мы должны быть реалистами, у сборной Испании отличная команда с отличными игроками, но не стоит спрашивать фавориты мы или нет, нужно работать и показывать максимум на чемпионате мира.
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