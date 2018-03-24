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Бубнов: «Сборная России не готова к Чемпионату Мира»
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Бубнов: «Сборная России не готова к Чемпионату Мира» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку готовности сборной России к Чемпионату Мира 2018 года.
"Сборная не готова к Чемпионату Мира, общая организация игры хромает. Мяч просто не доходит до форвардов. Рисунка конструктивной игры в атаке нет, но с другой стороны, откуда ему взяться, если во всех командах Черчесов выстраивал игру именно таким образом — от обороны через фланги: заброс — борьба — подбор. Это типичный стиль игры всех команд Черчесова. Почему сборная должна играть по-другому, если тренер всегда работал так? Без конструктивной игры в центре поля нельзя рассчитывать на что-то серьёзное. Конечно, ещё одна огромная проблема — отсутствие чистого опорника. Игорь Денисов — единственный опорник, который соответствует сборной. Он лидер, боец, может потребовать, подсказать, завести команду своим примером. У нас в сборной нет игроков такого плана" — сказал Бубнов.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
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