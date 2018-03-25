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Эксперт рассказал о тактике сборной России на чемпионате мира
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Эксперт рассказал о тактике сборной России на чемпионате мира 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер юношеской сборной России по футболу (игроки 2000 г.р.) Андрей Гордеев считает, что сборная России нашла рисунок игры, который она будет использовать на чемпионате мира 2018 года.
"Я не думаю, что наши футболисты сейчас готовы и в физическом плане. Поэтому будем надеяться, что еще прибавят сил. Конечно, с таким соперником сложно, и доминировать трудно, играть первым номером. Наверное, в игре с такими командами это такая наша тактика: в первом тайме играть строго от обороны, дисциплинировано перекрывать пространство и пытаться идти в быструю контратаку.
Много сегодня приходилось терпеть футболистам, видно было, что они проделали достаточно большой объем работы без мяча в первом тайме. И чувствовалась такая загруженность, усталость в их действиях. Но я думаю, что в игре с командами из первой пятерки, это и есть наш рисунок игры", — цитирует Гордеева НСН.
Ранее Гордеев подвел итоги товарищеского матча между командой России и сборной Бразилии.
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