Сергей Силкин: Матч с бразильцами был для нас полным фиаско 

«Матч с бразильцами был для нас полным фиаско. Посмотрим, как будет в игре с Францией. В прошедшем матче я не увидел вообще ничего, — приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Алина Гущина. — Когда команда играет, она вне зависимости от того, какой соперник ей противостоит, какой-то план должна на поле выполнять — я здесь вообще ничего не понял! Никакого взаимодействия, никакого взаимопонимания! Никакой надежности! Конечно, это плачевно накануне чемпионата мира. В матче с одним из фаворитов этого чемпионата наша команда выглядела беззубо», — приводит слова Силкина Rusfootball.Info.