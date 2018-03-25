Сергей Силкин: «В игре с Бразилией я не увидел вообще ничего»

Известный тренер Сергей Силкин остался разочарован игрой сборной России в товарищеском матче против национальной команды Бразилии.

"Матч с бразильцами был для нас полным фиаско. Посмотрим, как будет в игре с Францией. В прошедшем матче я не увидел вообще ничего. Когда команда играет, она вне зависимости от того, какой соперник ей противостоит, какой-то план должна на поле выполнять — я здесь вообще ничего не понял! Никакого взаимодействия, никакого взаимопонимания! Никакой надежности! Конечно, это плачевно накануне Чемпионата Мира. В матче с одним из фаворитов этого чемпионата наша команда выглядела беззубо", — цитирует 57-летнего специалиста rusfootball.info.