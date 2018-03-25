Нуну Гомеш: сборная Португалии по футболу имеет шансы стать чемпионом мира 2018 года

СОЧИ, 25 марта. / ТАСС /. Сборная Португалии по футболу может победить на чемпионате мира 2018 года в России, но фаворитами турнира являются команды Германии, Испании, Бразилии и Аргентины. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

"Мы мечтаем выиграть чемпионат мира, но это сделать непросто. Конечно, шанс есть, ведь мы являемся чемпионами Европы, поэтому можем сказать свое слово. Но много команд, которые участвуют в турнире, имеют такие же надежды. Мы не главные фавориты, там есть такие сильные команды, как сборные Германии, Испании, Бразилии и Аргентины, поэтому для нас главное сконцентрироваться на первых матчах", — сказал Гомеш.

"Очень важно провести первые игры хорошо, чтобы дальше смотреть, как будут развиваться события. С испанцами в группе будет непросто, иранцы и марокканцы — аутсайдеры, но с ними тоже будет сложно. Мы хотели бы дойти минимум до четвертьфинала, а дальше посмотрим", — отметил бывший футболист.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии сыграет в одной группе с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).