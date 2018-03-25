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Швец: обидно, что не удалось выйти на поле в матче с Бразилией, жду своего шанса
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Швец: обидно, что не удалось выйти на поле в матче с Бразилией, жду своего шанса 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России Антон Швец прокомментировал итог товарищеского матча национальной команды с Бразилией (0:3).
«Конечно, обидно, что не удалось выйти на поле в матче с Бразилией. Я футболист и хочу играть. Но нужно продолжать работать. Я жду своего шанса. Наблюдая игру с Бразилией со скамейки запасных, тоже набираюсь опыта. Каземиро — очень классный игрок. Вся сборная Бразилии понравилась. По игре ли счёт 0:3? Уже много вопросов задавали про сборную Бразилии. Считаю, что нужно позитивно смотреть на вещи. Нужно позитивно смотреть на вещи и работать дальше. Сейчас будет игра с Францией, там нужно сыграть лучше. Самое главное — достойно выступить на чемпионате мира. Не думал, с кем из французов поменяться футболками. После матча с Бразилией поменялся с Дани Алвесом. Так получилось: нас повели на допинг-контроль, и мы оказались рядом. С Францией — как получится. В контрольных матчах лучше играть с сильными соперниками, надо стремиться играть на таком уровне. Например, в матче с Испанией мы доказали, что можем выглядеть достойно. Перед встрече с Бразилией команда долго не была вместе, где-то были не сыграны, хотя были и хорошие моменты. Такие матчи идут только на пользу», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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