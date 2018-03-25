Стоилов: «Ивелин Попов самый авторитетный и классный игрок сборной Болгарии» 

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов выделил самого сильного игрока в сборной Болгарии. Команды сыграют друг с другом 26 марта.
«Честно говоря, сейчас в сборной Болгарии нет игроков уровня Бербатова, Петрова, которые были раньше… Сейчас, я думаю, самый авторитетный и классный игрок болгарской команды — это Попов, который был в «Спартаке», а сейчас — в «Рубине». Он долго играет за сборную, у него есть большой опыт, отличные качества. Сегодня у болгар больше командная игра, чем звезды. В прошлом цикле Болгария успела дома обыграть и Швецию, и Голландию, и Беларусь — команда была очень близка к выходу на чемпионат мира. Тренер показал, что он сделал команду хорошего уровня без звезд», — цитирует Стоилова.