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«Краснодар» в товарищеском матче обыграл свою молодёжную команду по пенальти
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«Краснодар» в товарищеском матче обыграл свою молодёжную команду по пенальти 

Чемпионат.com 31 минуту назад
В перерыве российской Премьер-Лиги на матчи национальных сборных «Краснодар» провёл товарищеский матч со своей молодёжный командой. Встреча, которая проходила в рамках финала турнира Кубка Waff!, завершилась победой подопечных Игоря Шалимова в серии пенальти — 1:1 (по пенальти — 5-4).
Все забитые мячи в этой игре пришлись на второй тайм. На 75-й минуте Юрий Газинский точным ударом вывел вперёд основную команду, однако «молодёжка» отыгралась благодаря голу Арутюну Григоряну на первой компенсированной минуте. В серии послематчевых пенальти удачнее оказались футболисты основного состава.
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