СКИФ потерпел поражение в первом четвертьфинале гандбольного Кубка вызова 

Гандболисты краснодарского СКИФа потерпели поражение в первом четвертьфинальном матче Кубка вызова. Команда Олега Ходькова на своей площадке уступила исландскому клубу «Вестманнаэйяр», который лидирует в своём национальном чемпионате, со счётом 23:25 (10:15). В составе хозяев по 4 раза отличились Илья Белевцов и Дмитрий Копосов.
Ответную игру СКИФ проведёт на выезде 31 марта.
Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/4 финала. Первый матч
СКИФ (Краснодар, Россия) — «Вестманнаэйяр» (Исландия) — 23:25 (10:15).