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Гибралтар U21 — Россия U21: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
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Гибралтар U21 — Россия U21: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сегодня, 27 марта, в Гибралтаре на стадионе «Виктория» состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу U21 между сборными России и Гибралтара. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче отборочного цикла россияне обыграли соперника со счётом 3:0.
Предыдущий матч сборной России U21 завершился волевой победой над македонцами со счётом 4:3. За российскую команду дубль оформил Георгий Мелкадзе, ещё по голу забили Иван Обляков и Зелимхан Бакаев.
Помимо этого, в официальных встречах молодёжная сборная России дома сыграла вничью с Арменией (0:0), одержала победу над Австрией (1:0), в гостях уступила лидеру группы Сербии (2:3) и обыграла на выезде Армению (2:1).
На данный момент сборная России U21 занимает второе место в группе 7 и выходит на чемпионат Европы U21, который состоится в 2019 году.
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