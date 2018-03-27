Гибралтар U21 — Россия U21: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00

Сегодня, 27 марта, в Гибралтаре на стадионе «Виктория» состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу U21 между сборными России и Гибралтара. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче отборочного цикла россияне обыграли соперника со счётом 3:0.

Помимо этого, в официальных встречах молодёжная сборная России дома сыграла вничью с Арменией (0:0), одержала победу над Австрией (1:0), в гостях уступила лидеру группы Сербии (2:3) и обыграла на выезде Армению (2:1).

На данный момент сборная России U21 занимает второе место в группе 7 и выходит на чемпионат Европы U21, который состоится в 2019 году.