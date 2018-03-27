Россия U21 разгромила Гибралтар в матче отбора на ЧЕ-2019

В матче отборочного турнира U21 чемпионата Европы — 2019 сборная Гибралтара принимала на своём поле Россию. Встреча проходила на стадионе «Виктория» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Россия (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице группы 7, Гибралтар (3) находится на пятой строчке.