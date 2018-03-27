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Россия U21 разгромила Гибралтар в матче отбора на ЧЕ-2019
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Россия U21 разгромила Гибралтар в матче отбора на ЧЕ-2019 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче отборочного турнира U21 чемпионата Европы — 2019 сборная Гибралтара принимала на своём поле Россию. Встреча проходила на стадионе «Виктория» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
За российскую команду хет-триком отметился Георгий Мелкадзе. На 64-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок Гибралтара Эрин Барнетт. Также за российскую команду забил Роман Тугарев, который получил в штрафной передачу от Ильи Жигулёва и пробил мимо вратаря.
Россия (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице группы 7, Гибралтар (3) находится на пятой строчке.
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