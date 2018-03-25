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Сборная Гибралтара одержала вторую в своей истории победу
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Сборная Гибралтара одержала вторую в своей истории победу 

Чемпионат.com 1 час назад
В товарищеском матче сборная Гибралтара оказалась сильнее команды Латвии. Встреча проходила на стадионе «Виктория» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Таким образом, Гибралтар прервал серию из 24 матчей без побед (1 ничья, 23 поражения при 117 пропущенных мячах), одержав вторую в своей истории победу. Впервые эта сборная победила Мальту (1:0) в товарищеской встрече на нейтральном поле в июне 2014 года. Сборная Гибралтара до сегодняшнего дня никогда не побеждала в матчах на своём поле.
Товарищеский матч
Гибралтар — Латвия — 1:0 (0:0)
Гол: Л. Уолкер, 88.
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