Женская сборная России по керлингу завоевала бронзу чемпионата мира

Женская сборная России обыграла США со счетом 6:5 в матче за третье место на чемпионате мира в Канаде.

Чемпионат мира

Женщины

Матч за 3-е место

Россия — США — 6:5.