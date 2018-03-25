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Женская сборная России по керлингу завоевала бронзу чемпионата мира
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Женская сборная России по керлингу завоевала бронзу чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Женская сборная России обыграла США со счетом 6:5 в матче за третье место на чемпионате мира в Канаде.
Чемпионат мира
Женщины
Матч за 3-е место
Россия — США — 6:5.
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