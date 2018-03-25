Российские гандболистки уступили Румынии в квалификации чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу проиграла национальной команде Румынии в четвертом матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2018, сообщает ТАСС

Встреча завершилась со счетом 26:25 в пользу румынок.

В турнирной таблице россиянки располагаются на третьей строчке и имеют в своем активе четыре очка. Первое место делят между собой сборные Австрии и Румынии, которые набрали по шесть баллов.

Следующим соперником российской команды станет сборная Португалии, которая находится на последнем месте в группе.

Чемпионат Европы по гандболу пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.