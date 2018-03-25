Сергей Беланов: Российские керлингистки показали выдающийся результат на чемпионате мира

— Игроки этого состава сборной России впервые участвовали в чемпионате мира — и сразу же медали: наши девушки показали выдающийся результат.

Ольга Андрианова : В российском керлинге стало много хороших спортсменов, и это радует

РИА «Новости». Наша команда в целом уверенно провела весь чемпионат — были отдельные срывы, но по итогам группового этапа мы вошли в четверку, а затем в связи с новыми правилами нам ещё пришлось играть дополнительный матч за выход в полуфинал против команды Чехии, ставшей пятой. Игра в полуфинале против олимпийских чемпионок шведок не слишком нам удалась, но в матче за бронзу мы вырвали такую нужную победу, — передает слова Беланова

Напомним, что женская сборная России по керлингу на турнире в канадском Норт Бэй завоевала бронзовые медали.