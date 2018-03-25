«Спартак» и «Чеховские медведи» вновь сыграли вничью

24 матча в Чехове во Дворце спорта «Олимпийский» прошел центральный матч второго круга чемпионата России — «Чеховские медведи» принимали "Спартак" . Красно-белые по ходу матча выигрывали с разницей в шесть мячей, были близки к победе и в самом конце встречи, но хозяева смогли свести матч к ничьей — 31:31. Интересно, что с таким же счетом закончился и матч первого круга в Москве.

Этот результат позволяет «Спартаку» не оглядываться на чеховцев, а самим решить судьбу первого места в регулярном чемпионате. Если красно-белые выиграют три оставшихся матча, то вне зависимости от исхода игр «Чеховских медведей», финишируют на первой строчке и получат преимущество своего поля во всех раундах плей-офф.

— Ничейный результат нас устраивает, потому для «Спартака» это более выгодный исход, чем для «Чеховских медведей», — сказал после игры Филиппов . — Игра складывалась для нас неплохо, в первом тайме мы создали для себя комфортную разницу в счете. Понимали, что, забив в первой тайме 19 мячей, во второй половине нам это сделать будет сложно. Как показывает практика, если у тебя все получается в первые 30 минут, то во вторые становится тяжелее.

Сегодня вся наша команда сыграла ярко. Мы играем как одно целое, у нас не выделяется никто. Даже, если кто-то из ребят забивает десять голов, можно сказать, что на этот результат работает вся команда. Свой следующий матч «Спартак» проведет 31 марта в СФОК «Кунцево» против команды «Сунгуль» из Снежинска. Начало в 16.00. Эта игра станет для команды Василия Филиппова последней домашней в регулярном чемпионате.