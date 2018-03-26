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Тите: «Матч с Германией будет очень важным в эмоциональном плане»
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Тите: «Матч с Германией будет очень важным в эмоциональном плане» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Бразилии Тите отмечает важность встречи со сборной Германии в товарищеском матче после поражения 1:7 на чемпионате мира 2014 года.
— Нужно опасаться сборную Германии в Берлине. Это чемпионы мира, которые нас разгромили со счетом 7:1. Правда, это в прошлом, и мы восстанавливаемся. Предстоящий матч будет очень важным в эмоциональном плане, — заявил Тите на воскресной пресс-конференции.
— Что мы будем делать, чтобы сдержать сборную Германии? Играть в футбол. Мы попытаемся навязать свою игру, как делаем везде и против любого соперника. Но я не стану обсуждать стратегию на матч, — добавил Тите.
Германия и Бразилия сыграют во вторник, в 21:45.
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