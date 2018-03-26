Тите: «Матч с Германией будет очень важным в эмоциональном плане»

Главный тренер сборной Бразилии Тите отмечает важность встречи со сборной Германии в товарищеском матче после поражения 1:7 на чемпионате мира 2014 года.

— Нужно опасаться сборную Германии в Берлине. Это чемпионы мира, которые нас разгромили со счетом 7:1. Правда, это в прошлом, и мы восстанавливаемся. Предстоящий матч будет очень важным в эмоциональном плане, — заявил Тите на воскресной пресс-конференции.

— Что мы будем делать, чтобы сдержать сборную Германии? Играть в футбол. Мы попытаемся навязать свою игру, как делаем везде и против любого соперника. Но я не стану обсуждать стратегию на матч, — добавил Тите.

Германия и Бразилия сыграют во вторник, в 21:45.