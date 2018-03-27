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Миранчук заявил, что с командами Франции и Бразилии интересно играть
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Миранчук заявил, что с командами Франции и Бразилии интересно играть 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук прокомментировал поражение в контрольной игре против команды Франции в эфире «Матч ТВ».
"С такими командами, как Бразилия или Франция, играть интересно.
Если бы мы выиграли у более слабой команды и считали бы, что мы в порядке, то все равно какие-то минусы оставались бы. А так сразу видно, какие есть минусы у команды. Над ними надо работать, делать выводы", — сказал футболист.
Миранчук также отметил, что подобные игры придают уверенность.
"У нас были опасные моменты, хотя где-то можно было острее сыграть. Да и над реализацией нужно работать. Считаю, что такие игры дают больше уверенности, мы все позитивно на это смотрим", — добавил он.
Ранее сборная России проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.
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