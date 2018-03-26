Хоккеисты «Байкал-Энергии» стали бронзовыми призерами чемпионата России

Фото — Татьяны Глюк «Байкал-Энергия» в ответном матче серии за бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом выиграла у кемеровского «Кузбасса» со счетом 7:1. Матч состоялся на иркутском стадионе «Рекорд».

Первый гол был забит на 35 минуте форвардом «Байкал-Энергии» Евгением Иванушкиным . Он же до перерыва реализовал и 12-метровый штрафной удар. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу иркутской команды.

Во втором отрезке матча Евгений Иванушкин забил еще два мяча. На 78 минуте «Кузбасс» забил свой единственный мяч. Затем еще два мяча забил Евгений Иванушкин. Седьмой мяч в ворота «Кузбасса» отправил Виталий Денисов . Матч завершился со счетом 7:1 в пользу хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

После завершения матча состоялась торжественная церемония награждения победителей. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил «Байкал-Энергию» с 3 местом и вручил бронзовые медали хоккеистам и тренерам команды.

— Конечно, все мы ждем победы «Байкал-Энергии» на чемпионате России по хоккею с мячом. У команды большие перспективы, и в дальнейшем, я уверен, она порадует нас и золотыми медалями. Я хочу поздравить команду с бронзой и пожелать дальнейших спортивных успехов и побед, а болельщикам — ярких впечатлений и эмоций от игр любимой команды «Байкал-Энергия»! — сказал Сергей Левченко.