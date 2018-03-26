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Галлас посетил тренировку сборной России
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Галлас посетил тренировку сборной России
Советский спорт
17 минут назад
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Товарищеский матч Россия — Франция состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».
Напомним, Галлас выступал за французов с 2002 по 2010 годы, за это время он провел за национальную команду 84 матча и забил пять голов.
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