Галлас посетил тренировку сборной России

Товарищеский матч Россия — Франция состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, Галлас выступал за французов с 2002 по 2010 годы, за это время он провел за национальную команду 84 матча и забил пять голов.