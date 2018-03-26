Прогноз на матч Россия — Франция: кто будет забивать в Санкт-Петербурге

Во вторник сборная России проведёт очередной товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. После крупного поражения от Бразилии со счётом 0:3 команда Станислава Черчесова постарается реабилитироваться в поединке с Францией. «Трёхцветные», в свою очередь, также нуждаются в реабилитации после неудачи в домашней игре против Колумбии. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями будущего противостояния на стадионе «Санкт-Петербург».

Россия

Трудно сказать, насколько полезными для сборной России являются товарищеские матчи с топовыми сборными. С одной стороны, в таких встречах ребята получают неоценимый опыт. С другой же стороны, обыгрывать таких соперников крайне сложно, а ведь именно победы вселяют в футболистов уверенность. В ноябре после минимального поражения от Аргентины (0:1) российская сборная показала характер и сыграла вничью с Испанией (3:3). Теперь команда Станислава Черчесова рассчитывает реабилитироваться после крупного поражения от Бразилии со счётом 0:3. Кстати, до пятницы Россия никогда не уступала дома в три гола или крупнее.

"Если разобраться, то мы снова строим команду с нуля", — сказал после игры с бразильцами Станислав Черчесов. Странно слышать такое от тренера, когда до чемпионата мира остаётся два с лишним месяца. Не поздновато ли строить новую команду? Как бы там ни было, во вторник в товарищеском матче против Франции болельщики сборной России хотят увидеть от футболистов правильную реакцию. Отметим, что из-за повреждений расположение команды покинули Роман Зобнин и Далек Кузяев.

Франция

Сборная Франции в будущем матче также рассчитывает реабилитироваться перед своими болельщиками. В пятницу команда Дидье Дешама к двадцать шестой минуте обыгрывала Колумбию со счётом 2:0 после голов Оливье Жиру и Тома Лемара . Но южноамериканцы не сдались и ответили тремся голами, сумев сотворить камбэк на «Стад де Франс». В Санкт-Петербурге «трёхцветные» должны показать качественный футбол, ведь в команде царит серьёзная конкуренция за места в заявке на будущий чемпионат мира.

Где смотреть матч

Игру на стадионе «Санкт-Петербург», которая стартует в 18:50 по московскому времени, в прямом эфире покажут "Первый канал" и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

Россия — Франция: +2=1-3. Разница мячей: 9-12.

Сборная Франции имеет лишь незначительное превосходство в личных встречах с Россией. В последний раз команды пересекались в товарищеском матче в марте 2016-го года на «Стад де Франс». «Трёхцветные» тогда победили со счётом 4:2.

Интересные факты

— Сборная России пропускала в 10 из 12 последних матчей.

— Сборная России выиграла лишь один из 6 крайних товарищеских встреч.

— В каждом из 4 последних матчей сборная Франции забивала своим соперникам по 2 гола, но не всегда побеждала (2 победы, ничья и поражение).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Учитывая атакующую группу сборной Франции и оборонительные проблемы сборной России, команда Дидье Дешама в Санкт-Петербурге наверняка забьёт. Хочется верить, что подопечные Станислава Черчесова сделают правильные выводы после поединка с Бразилией и смогут достойно ответить «трёхцветным». Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 2.