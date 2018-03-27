Газзаев дал прогноз на матч Россия-Франция

Главный тренер владикавказского «Спартака» считает, что наши игроки выступят лучше, чем во встрече со сборной Бразилии.

Игра российской сборной по футболу на товарищеской встрече с французами будет лучше, чем с бразильскими футболистами, заявил телеканалу «Звезда» главный тренер владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев

«Надеемся, команда будет содержательна. Она достойно выглядит, тем более каждый раз я отмечаю, что первая игра у нас проходит хуже, чем вторая. Сегодня посмотрим, какой шаг вперед сделала сборная после игры с бразильцами», — отметил Газзаев.

Ранее, 23 марта, наша сборная проиграла Бразилии со счетом 0-3. Первый опасный момент бразильская сборная создала на 4-й минуте, а первый гол в ворота сборной РФ бразильцы забили после перерыва. Вратарь команды России Игорь Акинфеев несколько раз спасал ворота, однако не смог исправить ситуацию.

Товарищеский матч Россия-Франция состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры запланировано на 18.50 по московскому времени.