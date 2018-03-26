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Пятеро игроков ХК «Енисей» завоевали медали на первенствах мира среди старших и младших юношей
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Пятеро игроков ХК «Енисей» завоевали медали на первенствах мира среди старших и младших юношей 

Советский спорт 53 минуты назад
Фото: Советский спорт
В Ульяновске прошло первенство мира среди старших юношей (до 17 лет). В соревнованиях участвовали сборные России, Швеции, Финляндии, Казахстана и Норвегии. В составе сборной России серебряным призером мирового первенства стал игрок ХК «Енисей» Марат Шарипов. Он забил пять голов и сделал пять голевых передач.
На групповом этапе россияне одержали четыре победы в четыре матчах. Хозяева турнира со счетом 10:0 обыграли финнов, 22:1 –Казахстан, 6:3 — шведов и 10:1 — норвежцев. В полуфинале сборная России сыграла с командой Финляндии и одержала победу со счетом 6:3. В другом полуфинале шведы уверенно разобрались с командой Казахстана — 6:0.
Финал Россия — Швеция был ожидаем. Скандинавы провели очень качественный матч. После первого тайма шведы выигрывали со счетом 3:1. Во втором тайме команды сумели забить только по одному разу. В итоге 4:2 — победа шведской команды, которая завоевала золотые медали. У сборной Россия серебро. Бронза у сборной Казахстана.
В те же дни в Шведском Седерхамне прошло первенство мира среди младших юношей (не старше 15 лет). В этих соревнованиях приняли участие сборные России, Швеции, Финляндии и США. В составе сборной России играли четверо хоккеистов «Енисея»: защитники Андрей Замятин, Михаил Сахаров и Ян Тевс, нападающий Андрей Бусыгин, который стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 голов.
Групповой этап россияне прошли без потерь. Они обыграли американцев — 14:0, шведов — 5:1 и финнов — 7:1. В полуфинале сборная России скрестила клюшки с командой США. Как и на групповом этапе борьбы не получилось — россияне победили со счетом 12:0.
В финале нашей команде противостояли соперники из Швеции. Российская дружина очень уверенно провела этот матч, не дав усомниться в своем превосходстве. К 57-й минуте россияне выигрывали со счетом 3:0. Затем шведы сумели сократить счет до минимума. Но через несколько минут россияне забили еще два гола. В итоге 5:2 — победа сборной России, которая завоевала золотые медали. Серебро у шведов. Бронзовые медали достались финнам, которые в матче за третье место обыграли американцев — 7:2.
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