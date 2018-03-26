Черчесов рассказал о перспективах Аршавина в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина и не исключил, что футболист пригодился бы национальной команде, если бы не его возраст. Слова специалиста передает «Р-Спорт».

«Был бы рад, если бы Андрею [Андрею Аршавину] было лет на десять меньше. Тогда, убежден, он команде бы пригодился», — отметил Черчесов. В мае полузащитнику исполняется 37 лет.

Свой последний матч российская команда проиграла. 23 марта в «Лужниках» сборная России в товарищеской встрече крупно уступила бразильцам со счетом 0:3.